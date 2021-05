Les années se suivent et se ressemblent. Ce dimanche l’édition 2021 de Roland-Garros ouvrira ses portes et dans le tableau masculin on assistera une fois de plus au duel de Rafael Nadal face au reste du plateau présent à Paris. Le Majorquin, qui fêtera ses 35 ans la semaine prochaine, sera comme d’habitude le grand favori d’une épreuve qu’il a remporté à treize reprises.

Pour certains observateurs l’étau se resserre autour de l’Espagnol qui n’a pas connu une préparation parfaite mais qui a quand même décroché les tournois de Barcelone et Rome en battant en Italie son plus grand rival actuel, Novak Djokovic. De quoi se présenter sur la ligne de départ avec un moral au beau fixe. Même si on sait que ce n’est pas le genre de la maison de se reposer sur ses lauriers. Dans le clan Nadal, on préfère remettre l’ouvrage sur le métier une fois de plus qu’une fois de moins.