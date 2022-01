Daniil Medvedev avait planté le décor avant le coup d’envoi de l’Australian Open : "D’habitude je dis que le favori du tournoi est le joueur le mieux classé. Comme c’est moi à Melbourne, cette fois je vais dire que c’est Rafael Nadal, c’est lui avec ses 20 succès qui compte le plus de titres en Grand Chelem."

Avec le recul, deux semaines plus tard, le Russe ne pensait pas si bien dire. Dans une finale dantesque où il a mené deux sets à zéro, 3-2, 0-40 sur le service de Nadal, le lauréat du dernier US Open a compris pourquoi l’Espagnol appartenait à la caste des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Petit à petit, le Majorquin a élevé son niveau de jeu, a augmenté l’intensité physique de la partie pour finalement s’imposer en cinq manches et décrocher à 35 ans un 21e titre en Grand Chelem, laissant à une longueur ses deux rivaux éternels, Novak Djokovic et Roger Federer.



(...)