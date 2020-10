Nadal profite du forfait de Novak Djokovic. Le Serbe éliminé vendredi en quarts de finale à Vienne préfère se concentrer désormais sur le Masters (ATP Finals) fin novembre à Londres et la place de N.1 mondial qu'il entend obtenir en fin de saison pour la 6e année. Il égalerait ainsi le record de Pete Sampras. Le 11 octobre dernier dans un Roland Garros, quasi désert pour cause de Covid-19, Rafael Nadal remportait son 13e titre des Internationaux de France au terme d'une finale magistrale face à Djokovic.

S'il est le maître de la terre à Paris, Nadal n'a jamais réussi à s'imposer sur le Greenset de Bercy. Le Majorquin va disputer son 8e Masters 1000 dans la capitale française. S'il s'impose, il égalera le nombre de titres en Masters 1000 de Djokovic. Le Serbe a remporté son 36e titre dans cette catégorie de tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem cette année à Rome.

Tenant du titre à Bercy, Djokovic a renoncé cette année. La modification du classement ATP, désormais calculé sur 22 mois entre mars 2019 et décembre 2020, l'empêche en effet de comptabiliser à deux reprises un même tournoi disputé durant cette période. "Djoko" ne peut donc marquer aucun point cette année à Paris-Bercy.

Car là se situe la priorité actuelle du N.1 mondial. "Ma tâche immédiate est de collecter autant de points que possible pour mettre autant de distance entre moi et la meute de poursuivants avant la saison prochaine".

Djokovic n'est plus très éloigné du record des 310 semaines en tête du classement ATP détenu par le Suisse Roger Federer. Il en est à 292.

"Je veux entrer dans l'histoire comme le numéro 1 mondial avec le plus semaines au sommet de l'ATP Tour et je ferai tout mon possible pour y arriver", a déclaré Djokovic, qui a été surpris en quarts à Vienne par le lucky loser italien Lorenzo Sonego (ATP 42) vendredi.

Le Masters 1000 de Paris se jouera à huis clos en raison des nouvelles règles contre le coronavirus. Mais bien avant cette décision, de nombreux joueurs s'était retirés en raison de blessures.

Le finaliste de l'année dernière, le Canadien Denis Shapovalov, a décidé de mettre fin à sa saison après une sortie prématurée au premier tour à Vienne, il ne peut plus se qualifier pour le Masters de Londres. Le Japonais Kei Nishikori s'est retiré sur blessure à l'épaule, tout comme l'Espagnol Roberto Bautista-Agut à cause d'un problème de coude.

Outre Djokovic et Nadal, quatre autres joueurs du Top 10 sont déjà qualifiés pour les ATP Finals et sont présent cette semaine à Paris : le vainqueur de l'US Open Dominic Thiem, le Russe Daniil Medvedev, le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Allemand Alexander Zverev.

Le Russe Andreï Roublev et le demi-finaliste de Roland-Garros l'Argentin Diego Schwartzman vont tenter d'obtenir les deux derniers billets pour le Masters de Londres. Une place que peut aussi ambitionner l'Italien Matteo Berrettini, 10e au classement. La participation de David Goffin, forfait cette semaine à Vienne, n'est pas encore tout à fait assurée.