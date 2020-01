Demi-finaliste à Brisbane, Naomi Osaka débutera lundi matin à Melbourne la défense de son titre.

La Japonaise, qui avait fini sa saison avec seulement son père à ses côtés et surtout sur une blessure (épaule droite), a choisi cet hiver un coach belge, Wim Fissette, afin de l’accompagner vers un retour sur le trône et d’autres titres en mode Majeurs. Nous lui avons demandé samedi pourquoi elle avait choisi le Trudonnaire et ce qu’il lui apportait.

"Je cherchais ses connaissances, parce qu’il a eu beaucoup d’expériences avec d’autres joueuses. Je m’attends à ce qu’ils me transmettent beaucoup d’informations, à être avec quelqu’un qui sait de quoi il parle. C’est quelque chose que je peux respecter et quelqu’un à qui je peux faire confiance. Pour le moment, tout se passe bien."

Fissette, qui ne retrouvera pas Kim Clijsters sur le circuit dès ce mois de janvier, pourrait vraiment être la dernière pièce du puzzle pour qu’Osaka reprenne le rôle de patronne abandonné depuis son titre à Melbourne l’an passé.