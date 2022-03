"Naomi tu es nulle !". Insultée dans le 3e jeu de la première manche, la Japonaise n'a pu masquer sa détresse en allant s'assoir sur sa chaise pour le changement de côté. Au micro sur le court, après le match malgré la défaite et les circonstances, elle a fondu en larmes, peinant à s'exprimer.



"Pour être honnête, j'ai l'impression d'avoir déjà été chahutée auparavant, ça ne m'avait pas vraiment dérangée. Mais, j'ai regardé une vidéo de Venus et Serena (Williams) se faisant chahuter ici. Si vous ne l'avez jamais regardée, vous devriez la regarder", a-t-elle expliqué. En 2001, lors de la finale remportée par Serena contre Kim Clijsters, sa soeur Venus et leur père Richard avaient été insultés lorsqu'ils ont pris place dans les tribunes et durant le match. Pendant 14 ans les deux championnes ont refusé de revenir jouer dans ce tournoi. "Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu à l'esprit et c'est resté... J'essaie de ne pas pleurer. Je dois juste dire merci et félicitations", a-t-elle conclu en faisant un clin d'oeil à Kudermetova.