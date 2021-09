L'annonce n'est pas vraiment une surprise, car la star japonaise de 23 ans, avait annoncé son intention de "faire une pause pendant un certain temps", il y a presque trois semaines, juste après son élimination surprise au 3e tour de l'US Open. Tenante du titre, elle avait été renversée à la surprise générale par la jeune Canadienne Leylah Fernandez, future finaliste.

"Honnêtement, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis", avait dit Osaka, avant de fondre en larmes ce soir-là en conférence de presse.

"J'ai l'impression que ces derniers temps, quand je gagne, je ne me sens pas heureuse. Je ressens plus comme un soulagement. Et puis quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal", avait-elle encore confié.

Celle qui venait d'échouer à remporter un troisième sacre en quatre ans à Flushing Meadows, avait déjà craqué de la sorte devant les médias, au tournoi de Cincinnati en août. Fin mai, elle avait déclaré forfait avant le 2e tour de Roland-Garros, après avoir créé la polémique en refusant de répondre aux questions des médias.

C'est là qu'elle a mis à jour des problèmes d'anxiété, marqués par "plusieurs épisodes dépressifs".

Estimant devoir faire une pause, elle avait ensuite renoncé à disputer Wimbledon en juillet et avait fait son retour sur les courts, au Jeux de Tokyo où elle fut désignée pour allumer la vasque olympique. La pression à domicile fut de son propre aveu trop forte, puisqu'elle a été éliminée prématurément au 3e tour.

Osaka, qui a quitté le top 5 du dernier classement mondial, s'était imposée à Indian Wells en 2018.