La nouvelle n°1 mondiale n’en revenait toujours pas de son tour de force de la finale.

A quel point était-ce difficile pour vous mentalement après la perte du deuxième set ?

"Cela ne m’a pris trop longtemps parce que je n’avais pas le choix. Je me suis dit que je ne voulais pas avoir de regrets, que si je ne me reprenais pas j’allais sans doute passer mal de temps à pleurer après ce match. Ce troisième set, je l’ai pris comme un nouveau départ. Et puis je n’allais pas me comportée comme une enfant gâtée parce que je venais de perdre un set contre l’une des meilleures joueuses du monde. J’ai réussi à mettre toutes mes émotions sur pause, à être un peu comme un robot, à me concentrer seulement sur le jeu, sur ce que je travaille à l’entraînement depuis tant d’années. Enfin sauf vers la fin… (rire)"

Après ce qui est arrivé à l’US Open, que ressentez-vous au moment de savourer pleinement la victoire cette fois?

"Je suis tellement fatiguée ! (sourire). Je n’ai pas encore totalement réalisé, je suis encore sous le choc. Le match était si difficile que c’est comme s’il n’était pas encore fini. J’ai totalement paniqué pendant le discours sur le podium, j’ai même oublié de sourire alors qu’on me l’avait pourtant dit (rire). J’aimerais bien devenir meilleure pour parler en public mais en même temps dans la vie je dois dire dix phrases maximum par jour alors…"

Un deuxième Majeur et aussi cette place de n°1 mondiale, qu’est-ce que cela représente pour vous ?

"Tout le monde rêve de gagner des titres du Grand Chelem et de devenir n°1 mondiale. Je ne sais pas trop encore ce que je ressens par rapport à ce classement, je crois que je vais devoir attendre de voir le numéro à côté de mon nom lors de mon prochain tournoi pour réaliser. Et puis la place de n°1 mondiale n’était pas mon but, moi je voulais juste gagner le titre. Ce qui me rend heureuse, c’est ce trophée. Ce tournoi m’a ouvert les yeux car j’ai eu des matches compliqués, j’ai dû renverser des situations compromises mais je me suis prouvée que je pouvais gagner ces batailles là à force de volonté."