"J'ai passé ma carrière à faire les choses à ma façon, même lorsque les gens me disaient que ce n'était pas ce qu'on attendait. Evolve est la prochaine étape naturelle de mon parcours en tant que sportive et femme d'affaires, ainsi qu'un moyen de continuer à être moi-même et à faire les choses à ma façon", a expliqué la Japonaise dans un communiqué transmis à la publication spécialisée dans le sport-business.

Le contrat d'Osaka, sportive la mieux payée au monde depuis plusieurs années, avec IMG, géant du management sportif, a expiré à la fin de l'année passée et elle a choisi de ne pas le renouveler. Son ancien agent Stuart Duguid l'a suivie pour devenir son associé. Tous deux ont des participations dans Evolve qui ne compte pas d'autres investisseurs à ce stade, selon Sportico.

Cette semaine, Osaka, 24 ans, a déclaré forfait avant le tournoi de Rome, pour se remettre d'une blessure à un tendon d'Achille avant Roland-Garros. Actuellement classée 38e mondiale, elle a montré du mieux sur les courts cette saison après de longs mois difficiles sur le plan mental, en raison de problèmes récurrents d'anxiété. Elle a notamment atteint la finale de l'Open de Miami, battue finalement par la numéro un mondiale Iga Swiatek. (Belga)