Souvenez-vous: la n°2 mondiale Naomi Osaka avait déclaré forfait à Roland-Garros, au mois de mai. La raison ? Elle en avait marre d'être contrainte à donner des conférences de presse, alors que son état mental se détériorait. Elle avait ensuite fait l'impasse sur Wimbledon.Après les Jeux olympiques, où elle avait allumé la flamme dans le stade de Tokyo, la joueuse est de retour sur le circuit WTA avec le tournoi de Cincinnati. Invitée en conférence de presse, elle a évidemment dû faire face à des questions sur son état psychologie.Mais alors que tout se déroulait normalement, une question d'un journaliste du Cincinnati Enquirer sur les "bénéfices qu'elle tire de son image dans les médias et le fait qu'elle n'aime pas parler à la presse" l'a fait craquer et fondre en larmes. De quoi faire bondir Stuart Duguid, l'agent d'Osaka: "Il (le journaliste en question) est la quintessence de la raison pour laquelle la relation entre les joueurs et les médias peut être si tendue."