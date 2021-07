La star du tennis japonaise Naomi Osaka a déclaré lundi qu’elle espérait être "au meilleur de sa forme" aux Jeux olympiques et qu’elle participerait bien aux conférences de presse, après s’être retirée de Roland-Garros et de Wimbledon en invoquant son combat contre l’anxiété. "Je me prépare petit à petit afin d’être au meilleur de ma forme" à Tokyo, a indiqué dans un message publié par la NHK la numéro deux mondiale, qui s’est retirée de Roland-Garros après le 1er tour début juin avant de déclarer forfait pour le tournoi du Grand Chelem à Wimbledon.

Dans son message à la NHK, publié en japonais, Naomi Osaka s’est dite "fière" de jouer pour son pays aux JO. "Cette fois, les Jeux olympiques se dérouleront au Japon, où je suis née. J’ai beaucoup de souvenirs agréables au Japon. Je suis fière de jouer en tant que membre de l’équipe du Japon pour les Jeux olympiques."

Récemment, a-t-elle poursuivi, "j’ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Je peux paisiblement redescendre en pression, mentalement et physiquement".

Et de conclure : "À partir de maintenant, je me rendrai aux conférences de presse, tout en tenant compte de ma santé mentale." Selon elle, la vie privée des sportifs "devrait être protégée".