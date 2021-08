Le temps s’écoule, les opportunités passent et les chances de voir Serena Williams, 40 ans en septembre, décrocher un 24e titre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d’égaliser le record de Margaret Court, s’amenuisent.

L’Américaine, qui reste sur treize participations à des Majeurs sans succès, le dernier datant de l’Australian Open en 2017, ne joue plus que pour cela. Battue en demi-finale à Melbourne cette année par Naomi Osaka, en huitième de finale à Roland-Garros par Elena Rybakina avant d’abandonner sur l’herbe londonienne lors de son premier match à la suite d’une blessure causée par une glissade, l’Américaine n’est plus apparue en tournoi depuis, faisant une croix sur les Jeux olympiques de Tokyo.

Et si la cadette des sœurs Williams se présente sur la ligne de départ à l’US Open à la fin du mois d’août, ce sera sans préparation en compétitions puisqu’elle a déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati : "Je suis toujours en convalescence de ma blessure à la jambe de Wimbledon. Je prévois d’être très bientôt de retour sur les courts."

Sur ceux en dur de Flushing Meadows, la native du Michigan n’a pas fait moins bien qu’une demi-finale depuis sa défaite en quart contre Justine Henin en… 2007. En treize éditions, Serena a été absente deux fois, a disputé quatre demi-finales et sept finales avec quatre succès à la clé, le dernier datant déjà de 2014. Ce qui fait dire à une autre grande dame de l’histoire du tennis, Martina Navratilova, la chose suivante : "Je ne pense pas que Serena puisse gagner plus de 24 tournois majeurs, mais elle peut atteindre ce nombre. Elle peut encore en remporter un. Je pensais qu’elle avait un bon coup à jouer à Wimbledon sur une surface qui convient bien à son jeu, mais cela ne s’est pas produit à cause de cette glissade. Si elle est en bonne santé, alors l’US Open est sa meilleure opportunité après Wimbledon. Mais si je dois émettre un pronostic, c’est du 50-50."

Les paris sont ouverts.