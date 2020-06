De nombreuses questions. Voilà ce qu’a provoqué le retour de Kim Clijsters à la compétition en février. Est-ce que la Limbourgeoise allait pouvoir réussir son pari et redevenir compétitive au plus haut niveau ? Quatre mois plus tard et après deux éliminations aux premiers tours à Dubaï et Monterrey, les interrogations demeurent à cause de l’arrêt du circuit, mais aussi le temps qui passe petit à petit pour Kim Clijsters qui a fêté ses 37 ans ce lundi.

Un âge où de nombreuses joueuses du circuit sont déjà à la pension. Mais un âge qui peut encore permettre à Kim et ses supporters de rêver d’exploits si on regarde les performances des autres anciennes numéros 1 au classement WTA. Sur les 27 filles qui ont occupé ce rang, quatre ont encore joué après 37 ans, tout en réalisant de belles performances.

(...)