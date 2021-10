Adieu la Fed Cup, bonjour la Billie Jean King Cup. La petite sœur de la Coupe Davis a décidé de changer de nom pour entrer dans une nouvelle ère. Comme pour les hommes, la compétition ne se déroulera plus sur plusieurs week-ends avec une finale en apothéose mais bien dans une même ville, Prague cette année à la suite de l’annulation à Budapest en 2020 à cause de la pandémie du Covid-19, et sur une période ramassée, soit du 1er au 6 novembre. Le plateau regroupera douze nations, réparties dans quatre groupes de trois, qui se disputeront une place pour les demi-finales, puis la finale. Voilà pour le programme qui semble alléchant.