L’histoire de Wimbledon regorge de dizaines de magnifiques récits. Parmi ceux-ci, celui de la Française Marion Bartoli. En 2013, alors qu’elle connaît une première moitié de saison pas très réussie, la Corse se présente au All England sans grandes ambitions. Quinze jours plus tard, la droitière qui frappait des deux mains aussi bien en revers qu’en coup droit soulevait une Coupe qui s’était refusée à elle six ans plus tôt quand elle s’était inclinée face à Venus Williams en finale. Mais en 2013, Marion Bartoli est parvenue à saisir sa chance dans un tableau qui a vu les têtes de série tomber comme des mouches. Se traçant un chemin jusqu’en finale, la Française y domine l’Allemande Sabine Lisicki pour décrocher le plus beau titre de sa carrière.

Cette semaine, c’est donc toujours avec le même bonheur que l’ancienne septième mondiale a repris la direction du All England avec à ses côtés son mari et sa fille. Sur place, le planning de Marion sera assez chargé entre son travail de commentatrice pour la BBC, ses prestations dans le Trophée des Légendes et diverses cérémonies.

(....)