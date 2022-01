C'est la belle histoire de cet Australian Open. Les fantasques Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis sont en train de réaliser une performance hors norme chez eux en Australie. La paire australienne, qui avait reçu une invitation pour participer au tournoi de double, vient de se qualifier pour les demi-finales, à la grande joie du public local. Ce mardi matin, dans une Kia Arena en feu, ils sont venus à bout de la paire Puetz - Venus en trois sets et après plus de deux heures de combat. Kyrgios, survolté, harangue les spectateurs sur chaque point, sur chaque faute, même après une première balle ratée, fait de l’intox, met la pression. Tout cela devant un public qui ne demande que cela.

Mais durant la rencontre, Kyrgios a eu un geste de frustration et a envoyé la balle directement dans la tribune. Malheureusement, celle-ci est arrivée de plein fouet sur la tête d'un petit garçon, qui s'est mis à pleurer suite au choc. Très embêté, le joueur australien s'est rapidement excusé auprès du jeune enfant. Pour se faire totalement pardonner de son geste, il a été chercher une raquette dans son sac pour la donner au jeune garçon dans les tribunes, tout heureux de recevoir un tel cadeau.