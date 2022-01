Porté par le public de Melbourne, Nick Kyrgios, qui se remet du Covid-19 et qui a très peu joué depuis le début de la pandémie en 2020, a pris un set à Daniil Medvedev mais le Russe, numéro deux mondial, était trop solide pour le fantasque Australien qui s’est montré satisfait de sa prestation.

“Je suis fier de ma performance. Si vous faites un sondage pour savoir qui est actuellement le meilleur joueur au monde, la réponse qui reviendrait le plus souvent, c’est Daniil Medvedev. Il affiche une grande constance, à chaque match, son niveau ne diminue pas. Peu importe le score ou la pression qu’il subit, il ne s’énerve jamais. Il a tellement confiance en son jeu. Pour être honnête, je lui ai jeté tout ce que je pouvais. Je pense avoir servi régulièrement à du 200 km/h et bien joué depuis ma ligne de fond mais ce n’était pas suffisant contre lui. Je sors de ce match la tête haute et je ne suis pas contrarié, je suis tombé sur le favori du tournoi.”

Soutenu de manière bruyante par le public, ce qui a parfois perturbé le rythme des services de Daniil Medvedev, l’Australien est intervenu auprès de l’arbitre : “Oui, comme lors de mon match contre Broady au premier tour, j’ai dit à l’arbitre de communiquer avec la foule pour qu’elle ne crie pas avant les services car mon adversaire pourrait ne pas aimer cela. C’est le travail de l’arbitre de contrôler la foule plutôt que d’essayer d’être la star, car personne n’est venu voir l’arbitre jouer au tennis. Aujourd’hui, j’ai trouvé l’ambiance géniale. C’est cela le sport. On s’attendait à ce que la foule soit comme cela. Je peux comprendre que c’est un jeu de gentleman, mais il est temps que les gens apportent une énergie différente dans ce sport, sinon il s’éteindra. C’est aussi simple que cela.”

Et Nick ne compte pas aborder son métier d’une manière différente : “Après ce match je vais profiter de ma soirée avec un bon restaurant. Nous savons tous que les gens peuvent douter de moi, mais ils savent aussi comment je suis et ce que je propose sur les courts. De quelle manière je joue. C’est peut-être pour cela que la foule se comporte de cette manière quand je joue, que des tickets sont vendus et que les vues sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Mais attention, je ne suis pas content du tirage au sort et d’affronter Daniil Medvedev au deuxième tour. Ce soir, je pense que contre 95 % des joueurs du circuit je gagnais. Mais pas contre Daniil. Au final, j’ai offert un bon spectacle, et c’est bien.”