L'Australien est un grand fan de NBA.

Très touché par le décès de Kobe Bryant, Kyrgios lui avait déjà rendu hommage durant l'Open d'Australie. Cette fois, le 40e mondial a profité de l'arrêt des compétitions pour s'offrir un nouveau tatouage, sur tout le bras. Il l'a dévoilé sur Instagram et on y voit les visages de Kobe Bryant et Lebron James. Impressionnant.