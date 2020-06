L'Australien estime que jouer l'US Open l'été prochain enverrait un mauvais signal.

Nick Kyrgios est souvent connu pour ses coups de sang sur et en dehors des terrains. Mais cette fois, il s'est fait remarqué pour sa position clairement contre la tenue de l'US Open en août et septembre prochain.

sur les réseaux sociaux, il a expliqué que si le grand chelem américain avait lieu, ce serait "égoïste, avec tout ce qu'il se passe en ce moment. Évidemment, le Covid mais aussi les manifestations (suite à la mort de George Floyd). Ensemble nous devons surmonter ces défis avant que le tennis ne puisse revenir, selon moi."

Trois cas de figure ont été évoqués par l'ATP pour que le Grand Chelem puisse tout de même avoir lieu : le premier, comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours serait de jouer consécutivement le Masters 1000 de Cincinnati et l'US Open à Flushing Meadows sans tournois de qualification (mais avec des compensations financières pour les joueurs concernés), ne jouer que l'US Open avec les qualifications mais à huis clos ou annuler purement et simplement l'événement.

C'est donc cette dernière hypothèse que soutient Nick Kyrgios.

Pour donner du poids à l'annulation pure et simple de l'US Open , Kyrgios a ainsi interpellé les membres du Big Three, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal, également via Twitter. Si le Suisse a d'ores et déjà déclaré forfait pour le reste de la saison 2020, on sait également que le Serbe envisage de ne pas disputer le tournoi américain pour montrer son désaccord avec les mesures de sécurité drastiques envisagées au cas où le tournoi aurait lieu, privilégiant une préparation sur terre battue en vue d'une reprise en septembre sur le continent européen.