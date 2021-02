Quel match ! Quel plaisir ! Ce Thiem – Kyrgios avait tout pour être savoureux. Il l’a été. On s’est régalé. Quand Nick Kyrgios joue ainsi, il est l’un des plus beaux artistes sur un terrain. Son audace, sa folie et son toucher ont fait tourner en bourrique le 3e joueur mondial Dominic Thiem durant 2 sets. Kyrgios a fait le show. Il s’est produit sur scène, galavanisé par les encouragements du public. Justement, le public a joué son rôle dans la John Cain Arena. L’Australien n’a pas arrêté de communier avec ses fans qui se nourrissaient de chaque geste du fantasque 47e mondial.

Kyrgios a agacé la toile et continuera à énerver tout le monde en snipant dans tous les sens. Il se fera tout pardonner en sortant des prestations spectaculaires. Sur le court, on a vu le meilleur du pire ennemi de Djokovic. Quand le match a basculé au premier jeu du 3e set, Kyrgios s’est énervé sans tomber dans ses excès. Il a pris à partie certains spectateurs qui faisaient trop de bruit. Un comble pour celui qui chauffe la salle.

En ratant ses deux balles de break, il a offert à Thiem un petit souffle d’espoir. L’expérience de l’Autrichien a pris le relais. Quelle résilience de cet immense champion ! Thiem a confirmé en breakant dans la foulée l’Australien. A 2-0, il était lancé vers un set qui a tout changé. Kyrgios a montré des limites physiques. Son succès face à Humbert a laissé des traces.

Sur le court, Kyrgios a montré un grand respect à Thiem. Il l’a salué pour le féliciter. Il a applaudi les beaux points de son adversaire. On en oublierait presque Nick insultait Dominic le radin lors du premier confinement. Kyrgios l’avait attaqué sur la question de la caisse de solidarité qu’un groupe voulait lancer en avril. Thiem n’en voyait pas l’intérêt.

Le sport a ceci de magique. Quand les deux adversaires montent sur le terrain, on oublie tout le reste. C’est ce qui s’est passé vendredi matin. Thiem et Kyrgios sont sortis grandis de ce duel de titan qui n’a pas été beau pour les puristes mais qui a été spectaculaires et imprévisibles. Thiem a montré qu’il était un roc imperrturbable. Kyrgios a rappelé qu’il était jamais bon de l’avoir dans sa partie de tableau en Grand Chelem. Lors des tirages, il existe quelques joueurs qu’on préfère voir loin. Kyrgios en fait partie. Il l’a encore démontré. Nick, on adore te détester. Si on rejette ta grossierté sur les réseaux. On adore le virtuose dès que tu prends ta raquette et que tu veux tout donner. Il aurait battu beaucoup de monde aujourd’hui. Mais pas Thiem.