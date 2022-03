Le phénomène inquiétant des manipulations sportives affecte non seulement les sportifs, mais aussi les arbitres. Et là encore, le football et le tennis sont particulièrement visés par les tentatives. La fameuse opération "Mains propres" dans le foot belge concerne des dirigeants, des entraîneurs, des agents de joueurs et deux arbitres. Sans préjuger de son issue, cette affaire, basée sur les déclarations du "repenti" Dejan Veljkovic, a terni l’image de notre sport no 1. En tennis, les officiels sont, eux, soumis à une pression depuis l’arrivée d’une avancée technologique : la tablette connectée ! Chef des arbitres international, Cédric Hamiet explique pourquoi…

"L’idée était de supprimer la prise manuelle du score via une feuille d’arbitrage pour la rendre plus facile avec la tablette connectée, ce qui permettait également de rendre le score accessible à tous en temps réel. Mais cette avancée technique pour les arbitres a été vue par les organismes de paris sportifs comme une possibilité de permettre les paris au point par point."