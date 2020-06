En ce mois de la fierté pour la communauté LGBT, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont évoqué leur vie de couple et leur amour.

Le mois de juin est reconnu comme étant celui de la célébration pour la communauté LGBT. Ce mois de la fierté est également l’occasion de protester pacifiquement et de sensibiliser les politiciens mais aussi Monsieur et Madame tout le monde aux problèmes actuels rencontrés par les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. À cette occasion, la WTA a mis en avant nos deux compatriotes, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen qui sont en couple et dont l’idylle a éclaté au grand jour pour le monde du tennis internationale à l’été 2019 quand elles ont joué l’une contre l’autre au tournoi de Karlsruhe et que la poignée de mains ou le bisou classique d’après match s’est transformé en une embrassade sur la bouche.

“C’est alors devenu un peu viral”, a expliqué Alison Van Uytvanck à la WTA. “En une journée, nous nous sommes retrouvés avec plus de 1000 nouveaux abonnés sur nos réseaux sociaux. On se demandait ce qu’il se passait. Après le match, nous avons eu beaucoup de gens qui nous écrivaient sur les réseaux sociaux, disant que c’était bien que nous nous embrassions et que nous nous embrassions au filet. C’était bien, et nous avons eu beaucoup de réactions positives. Plus tard, quand j’étais à New York, j’ai rencontré un homme qui m’a dit qu’il était gay et que j’étais son inspiration. Ce n’était peut-être pas agréable de devoir jouer l’une contre l’autre, mais c’était agréable d’avoir un résultat aussi positif.”

Ensemble depuis quatre ans après une première rencontre lors d’entraînements à la fédération flamande, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont abordé leur nouvelle popularité avec sérénité.

“Nous n’avions pas vraiment peur des réactions”, expliqua la grande rousse. “Je pense que cela se produit davantage dans le tennis féminin. Nous avions peut-être plus peur de notre famille et de nos amis au début, mais tout s’est bien passé. Nous sommes simplement heureuses, c’est donc une bonne chose.”

“C’est tout simplement incroyable que nous puissions partager la même passion, jouer en double et simplement être partenaires sur et en dehors du terrain”, ajouta greet Minnen. "Pour nous, c’est incroyable de tout faire ensemble.”

© BELGA



L’évolution de Greet Minnen au classement WTA (NdlR : elle est actuellement 104e) permet maintenant au couple de se retrouver plus souvent sur les mêmes tournois. Ce qui n’était pas le cas dans un passé pas si lointain.

“Au début, je n’étais pas là où je voulais être, classée en dehors du top 300 lorsque nous avons commencé à sortir ensemble”, poursuivait Minnen. “Alison appartenait déjà au top 50 et se débrouillait très bien. C’était tout simplement incroyable de s’entraîner avec elle. Maintenant, c’est agréable de pouvoir jouer les mêmes tournois ensemble.”

Un sentiment partagé par Alison Van Uytvanck : “Cela ne fait qu’un an que nous pouvons voyager ensemble. Au début, c’était plus comme si nous ne nous voyions pas beaucoup. Parfois, elle venait avec moi pendant une semaine ou je passais une semaine à son tournoi. Maintenant que nous pouvons jouer des tournois ensemble, nous pouvons sortir, visiter la ville, et vous n’êtes pas seule au moins.”

Inspirées par des figures marquantes du tennis mondial comme Billie Jean King et Martina Navratilova, Alison et Greet demandent de la compréhension et de l’ouverture par rapport à la communauté LGBT. “Il est très important que chaque personne soit elle-même et soit ouverte et honnête à propos de tout.”