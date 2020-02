S'il doit passer sur le billard, l’Écossais pourrait rater Wimbledon et les JO. Mais aussi se rapprocher de la fin de sa carrière...

En octobre dernier lors du tournoi d’Anvers, Andy Murray (32 ans) abordait un grand sourire. De retour sur le circuit depuis quelques semaines après une absence de plusieurs mois suite à une opération à la hanche, l’Écossais, au terme d’une semaine où il livra quelques beaux duels (victoires contre Coppejans, Cuevas, Copil, Humbert et Wawrinka en finale) s’adjugeait cet ATP 250. Une délivrance après une période difficile : “J’ai été submergé par les émotions, après les dernières semaines tellement dures. C’est incroyable !”, expliquait en larmes Andy Murray après son succès final. “C’est hallucinant, mais je n’éprouve plus de douleurs. Mon jeu est en place, même si je dois encore m’améliorer et j’appréhende le futur avec sérénité et optimisme désormais.”

De beaux espoirs qui allaient vite disparaître puisqu’à part une rencontre lors de la phase finale de Coupe Davis à Madrid, l’ancien numéro 1 mondial ne montera plus sur les courts déclarant notamment forfait pour l'Australian Open. Et cette période sans tennis pourrait se prolonger. Même s’il envisage toujours de débuter sa saison 2020 à Miami le mois prochain (25 mars au 5 avril), Andy Murray a expliqué, ce mardi, qu’il pourrait être contraint d’être à nouveau opéré dans les prochains mois pour soigner sa hanche droite.

“Je veux continuer à jouer, la question est de savoir si je le peux ou non, a-t-il expliqué. Ce que je dois faire, c’est consolider ma hanche droite au cours des deux prochaines semaines pour vraiment la tester fin mars. J’espère qu’elle répondra très bien. Mais si ce n’est pas le cas, je devrais potentiellement l’opérer. Si les médecins ne peuvent pas me soigner avec une arthroscopie, je devrais subir une intervention chirurgicale. Cela me prendrait du temps pour récupérer.”

Une nouvelle intervention chirurgicale pourrait le priver de Wimbledon, son tournoi préféré où il s’est imposé en 2013 et 2016 mais aussi des Jeux Olympiques où il a décroché l’or en simple en 2012 et 2016. On pourrait même craindre qu’une nouvelle opération rapproche le joueur de 32 ans, actuellement 130e au ranking ATP, de la retraite.