"Mes bonnes intentions envers mes collègues de Melbourne ont interprétées à tort comme étant égoïstes, difficiles à réaliser, et non reconnaissantes à l'égard de l'organisation de l'Open d'Australie", écrit le numéro 1 mondial. "Tout ceci ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Quand je vois ce genre de choses, je me demande si je devrais pas simplement m'asseoir et profiter de mes avantages au lieu de prêter attention aux difficultés des autres. Cependant, je choisis toujours de faire quelque chose et d'être utile malgré toutes les conséquences et les erreurs d'interprétation. J'utilise ma position privilégiée pour aider autant que je peux et lorsque cela est nécessaire".

Novak Djokovic prépare l'Open d'Australie dans la bulle d'Adélaïde, où le top 3 du tennis mondial (hommes et femmes) est en quarantaine, alors que les autres joueurs sont en quarantaine à Melbourne.

"Les choses se sont emballées dans les médias et l'impression générale est que les joueurs (y compris moi) sont ingrats, faibles et égoïstes. Je regrette qu'on en soit arrivé là car je sais à quel point bon nombre d'entre eux sont reconnaissants. Nous sommes tous venus en Australie pour concourir. Ne pas pouvoir s'entraîner et se préparer avant de commencer le tournoi n'est vraiment pas facile. Aucun de nous n'a remis en cause les quatorze jours de quarantaine malgré ce qui a été dit".