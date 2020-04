Le Serbe ne veut pas se faire vacciner contre le covid-19.

Dans un communiqué adressé au New York Times, le numéro un mondial s'est expliqué sur son opposition à la vaccination contre le coronavirus. S'il ne veut pas que celui-ci devienne obligatoire pour voyager, il veut tout de même "garder l'esprit ouvert".

"Personnellement, je suis opposé à la vaccination contre le covid-19 pour pouvoir voyager", a-t-il écrit, "Mais si ça devient obligatoire, je vais devoir décider si je le fais ou pas."

Mais le Serbe veut avant tout de la clarté à ce sujet pour savoir s'il va devoir faire ce choix à la reprise de la saison : "Pour être honnête, comme le reste du monde, je suis un peu confus. Malgré l'accès aux informations et aux ressources, je ne suis pas sûr de ce qui pourrait être la meilleure chose à faire. Certains disent que, pour nous qui voyageons, on devra prendre le vaccin qui n'est pas encore développé. Je voudrais pointer qu'en ce moment, nous ne disposons pas de l'information adéquate. Je voudrais avoir plus de détails sur le processus avant de prendre les bonnes décisions."

"Je ne suis pas un expert mais je veux avoir la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour mon corps. Je garde l'esprit ouvert et je continuerai mes recherches sur le sujet parce que c'est important et cela nous affectera tous", a conclu le numéro un mondial.