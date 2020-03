Le Serbe a publié un long message sur les réseaux sociaux.

Dans ces temps difficiles, le sport s'est mis en veille. Une pause qui permet aux plus grands sportifs de la planète de passer du temps auprès de leur famille, alors que d'habitude il courent aux quatre coins du monde entre les différents tournois et compétitions.

C'est le cas, entre autres de Novak Djokovic, numéro un mondial à l'ATP et récent vainqueur de l'Open d'Australie qui s'est confiné chez lui avec sa femme et ses deux enfants. Il a en outre publier un long message dans lequel il exhorte non seulement les gens à rester chez eux mais aussi à en profiter pour retrouver le lien fondamental avec la nature.

Le message de Novak Djokovic

"Je prie pour que chacun de vous reste en bonne santé. Puisse Dieu guérir toutes vos maladies, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles. Puisse-t-il vous donner une bonne santé, de l'énergie et de la joie. C'est une période très difficile pour tout le monde. Je vous envoie mon soutien et mes prières.

Mais s'il vous plait, restez chez vous en quarantaine et aidez ainsi le personnel soignant qui est en première ligne à aider toutes les personnes infectées dans le besoin. Ne les gênons pas dans ces moments critiques plus qu'ils ne le sont déjà. Tout est une question de perspective. Nous vivons dans une vie moderne au rythme effréné. Toujours en mouvement. Nous ne nous arrêtons que rarement pour contempler nos vies.

Nous sommes devenus accro à cette idée que nous devons toujours être ailleurs et faire quelque chose de productif. Je suis pour cette productivité et proactivité mais en harmonie avec la paix de notre véritable essence. Nous ne pouvons pas être sains si notre monde ne l'est pas. C'est le moment pour nous tous d'être unis.

Essayons de passer du bon temps avec notre famille à la maison, profitez des petites choses de la vie. Essayez de rire, d'aimer et de dédier ce temps à du travail intérieur. Priez, méditez, mangez sainement, jouez de la musique, chantez, dansez, lisez, écrivez, faîtes de l'exercice, dormez,... C'est le moment parfait pour faire cela.

En restant chez nous, nous n'allons pas seulement aider à ralentir la propagation du virus, mais nous allons également nous donner une chance de réellement répondre à certaines émotions et à un programme subconscient que nous avions supprimé et ignoré.

Nous avons besoin de creuser profondément et de régénérer tous les niveaux de nos êtres. C'est seulement de cette manière, que nous pourrons élever notre propre rythme et aider Mère Nature à se remettre plus rapidement sur pied.

Nous sommes ENSEMBLE. Nous vivons tous dans le même monde. S'il vous plait, traitez les gens et la nature comme vous vous traiteriez vous-même. Dieu vous garde. Nous serons plus fort et plus unis, j'en suis sûr."