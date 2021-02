Novak Djokovic, dernier rempart du Big Three Tennis Christophe Verstrepen © AFP

Le Serbe a écarté Aslan Karatsev en demi-finale et attend un des jeunes aux dents longues : Tsitsipas ou Medvedev.



Le tennis masculin est peut-être en train de connaître une mutation. La domination outrancière du Big Three (31 titres sur 39) sur la planète tennis pourrait petit à petit être remise en question. Avec le forfait de Roger Federer et l’élimination de Rafael Nadal en quart de finale par Stéfanos Tsitsipas, Novak Djokovic est devenu le dernier rempart des alertes trentenaires face aux jeunes aux dents longues.



(...)