Novak Djokovic a fait deux promesses avant l’édition 2021 de Roland-Garros. La première, c’était de faire encore travailler comme des fous les joueurs de la jeune génération qui veulent bousculer le Big3. La deuxième, c’était de tout mettre en œuvre pour battre un maximum de records dans l’histoire du tennis et devenir le joueur qui totalise le plus de titres en Grand Chelem. Le Serbe a tenu ses promesses sur ce Roland-Garros 2021.

Malmené par Stefanos Tsitsipas dans cette finale de Majeur, la 29e pour le Serbe, la première pour le Grec, le numéro un mondial semblait proche du point de rupture quand il était mené deux sets à zéro. À la bagarre dans la première manche où il hérita d’une balle de 1-0, Novak Djokovic semblait ensuite complètement perdu. Physiquement il souffrait sous les coups droits puissants et précis de son adversaire du jour. Mais plus surprenant, mentalement il laissait paraître de la détresse dans ses mimiques, dans son comportement. Mais le Serbe, en grand champion qu’il est, est parvenu, après un toilet break, à tourner le bouton et à repartir au combat. Pendant cette courte pause dans les travées du court Philippe Chatrier, Novak Djokovic s’est tout simplement parlé.