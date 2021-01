Il joue le rôle du géant qui collectionne autant les titres que les claques. Depuis l’apparition du Covid, Novak Djokovic a multiplié les gaffes à moins que ce ne soit ses détracteurs qui grossissent ses quelques maladresses.

Le Serbe, qui avait essayé de ne pas figurer sur la liste de la bulle d’Adélaïde, est le seul top 3 qui a osé prendre la parole pour défendre ses collègues. Il a pris quelques gifles venant du gouvernement australien, des médias et même des joueurs.

Touché par tant de méchancetés, le favori au titre à Melbourne s’est fendu d’un long communiqué pour clarifier la situation.

"Mes bonnes intentions à l’égard de mes collègues joueurs ont été mal interprétées et considérées comme égoïstes. Quand je vois les répercussions de certains de mes actes, j’ai tendance à me demander si je ne devrais pas m’éloigner et profiter de mes gains sur le circuit, au lieu de me soucier des difficultés des autres. Pourtant, j’essaye toujours de me rendre utile. J’utilise mon statut pour aider autant que je peux."

Selon ses dires, "Nole" a tout fait pour ne pas être dans la bulle confortable d’Adélaïde. Il regrette la tournure que prennent les événements. Les joueurs et joueuses passent pour des sales gosses pourris gâtés. "Les choses ont pris des proportions exagérées dans les médias, donnant l’impression que les joueurs (moi compris) n’étaient pas reconnaissants à cause des restrictions de la quarantaine. Je voudrais exprimer ma reconnaissance entière à Tennis Australia, au gouvernement australien et aux citoyens locaux, pour avoir bien voulu prendre le risque de nous accueillir pour l’amour du jeu."

Une déclaration d’amour qui est certainement empreinte de sincérité. Pourtant, elle lui vaudra de nombreuses critiques. Il n’aura jamais l’aura de Nadal et de Federer.