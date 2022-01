Entamée la nuit du 5 au 6 janvier quand la police des frontières australienne a refusé le visa de séjour de Novak Djokovic car il n’était pas vacciné contre le Covid-19, la saga autour du numéro 1 mondial a connu de nouveaux rebondissements ce vendredi.

En fin de journée, le Ministre de l’Immigration, Alex Hawke, a annoncé l’annulation, pour la deuxième fois, du visa du Serbe exerçant ainsi son pouvoir discrétionnaire pour rendre caduque le jugement rendu lundi dernier par un tribunal : "Aujourd’hui, j’ai exercé mon pouvoir en vertu de la section 133 (C) 3 de la loi sur les migrations pour annuler le visa détenu par M. Novak Djokovic pour des raisons de santé et de bon ordre, sur la base qu’il était dans l’intérêt public de le faire. Pour prendre cette décision, j’ai soigneusement examiné les informations qui m’ont été fournies par le ministère de l’Intérieur, la police des frontières et Monsieur Djokovic."



(...)