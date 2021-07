Novak Djokovic avance toujours dans le tableau en quête d’un challenge à sa mesure. Draper, Anderson, Kudla et Garin n’étaient pas taillés pour le bousculer. "Durant les trois premiers matchs, je passais par des hauts et des bas", analysait le tombeur de Cristian Garin (6-2, 6-4, 6-2). "Contre Cristian, je me suis montré solide du premier au dernier point. J’étais mentalement présent. Je servais beaucoup mieux."