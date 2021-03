Avec 311 semaines comme numéro un mondial, Novak Djokovic dépasse Roger Federer et établit une nouvelle performance exceptionnelle.

C’est en juillet 2011 que Novak Djokovic a revêtu pour la première fois le costume de numéro 1 mondial. Presque dix ans plus tard, le Serbe s’inscrira ce lundi comme le joueur qui aura porté le plus longtemps la couronne consacrant le meilleur joueur de la planète tennis. Avec une 311e semaine à son compteur, "Nole" va dépasser Roger Federer et s’inscrire encore un peu plus dans l’histoire du tennis. Il ne compte pas s’arrêter là comme il l’a confirmé la semaine dernière.