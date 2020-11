masters de londres Novak Djokovic a retrouvé des couleurs pour s’offrir une demi-finale face à Dominic Thiem.

Après une saison on ne peut plus chaotique, le circuit masculin se terminera en apothéose ce week-end avec la présence des quatre meilleurs joueurs mondiaux en demi-finales du Masters. Après les qualifications déjà actées de Daniil Medvedev (ATP 4), Dominic Thiem (ATP 3) et Rafael Nadal (ATP 2), il ne manquait que celle du meilleur joueur de l’année 2020, Novak Djokovic, qui devait prendre la mesure, ce vendredi, d’Alexander Zverev pour rejoindre ses dauphins du ranking ATP. Pour y parvenir, le Serbe a livré une rencontre très sérieuse démarrée sur les chapeaux de roues (3-0) ce qui lui a permis de décrocher un premier set serré (6-3). Lors de la seconde manche, le lauréat du Masters 2018 éleva son niveau de jeu mais Djokovic parvint à rester au contact avant de faire parler sa plus grande expérience lors du tie-break où un magnifique passing-shot court-croisé de revers lui donna l’avantage.

(...)