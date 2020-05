Le Serbe avait à peine 22 ans à l'époque.

Une carrière tient souvent à un fil. C'est sans doute ce que doit se dire Novak Djokovic. L'actuel numéro un mondial et lauréat de 17 tournois du Grand Chelem a en effet confié à Sky Sport Italia qu'il a failli tout plaquer en 2010 après une défaite à Roland Garros alors qu'il n'avait que 22 ans.

À l'époque, le Serbe, qui était numéro trois au ranking mondail, vient de s'incliner en quarts de finale du tournoi parisien face à l'Autrichien Jurgen Melzer après avoir mené deux sets à rien. "Cette défaite a été très difficile pour moi sur le plan émotionnel", a-t-il avoué cette semaine, "J'ai pleuré après avoir été mis K.O. C'était un mauvaise période pour moi. Je voulais arrêter le tennis parce que je voyais tout en noir. J'avais gagné en Australie en 2008, j'étais numéro trois mondial mais je n'étais pas heureux", a-t-il poursuivit.

S'il a finalement décidé de ne pas prendre une retraite précoce suite à cette défaite, Djokovic en a tiré les enseignements et est revenu plus fort : "À partir de ce moment, je me suis senti libéré. La pression est retombée et j'ai commencé à jouer plus agressivement, c'était un tournant."

C'est le moins que l'on puisse dire puisque un an plus tard, le Serbe est devenu numéro un mondial. Aux côtés de Roger Federer et Rafael Nadal, il a fait le beau temps du tennis mondial au cours de la dernière décennie. Et on sent que ce n'est pas près de s'arrêter malgré ses presque 33 ans (il les aura le 22 mai prochain).