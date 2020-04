En cette période de confinement, le Serbe réalise des Live Instagram avec d'autres grandes stars du tennis mondial.

Après avoir offert un live à ses suiveurs avec Andy Murray vendredi, Novak Djokovic avait invité le Suisse Stanislas Wawrinka ce samedi. Pendant une heure, les deux joueurs se sont mutuellement posé des questions, jouant tour à tour, le rôle d'intervieweur et d'interviewé.

Parmi les questions posées par le Suisse, une a particulièrement attiré l'attention : celle liée à sa popularité auprès du grand public, qui est moindre par rapport à celle des deux autres membres du Big Three, Roger Federer et Rafael Nadal.

Stanislas Wawrinka a demandé au Serbe comment il gère le fait de toujours avoir le public contre lui quand il joue face à Federer. "Ce n'est pas facile", admet le numéro un mondial, "plus jeune, je trouvais cela injuste. Quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais être numéro un. Les gens se sont dit : 'qui est-il pour ainsi se comparer à Rafa et Roger ?' Et donc, c'est devenu moi contre le reste du monde."

Mais avec le temps, Djoko a appris à relativiser cette popularité moindre : "Roger est sans doute le plus grand joueur de tous les temps. Je ne m'attends pas, tant qu'il jouera et dans la plupart des endroits à avoir la foule de mon côté. Je suis d'accord avec cela parce que c'est Roger, et c'est la même chose pour Rafa. C'est compliqué pour moi de savoir pourquoi c'est comme ça. Est-ce que j'y ai contribué ? Je ne pense pas. C'est sans doute lié à l'excellence des deux. Ils sont charismatiques, sympas, humbles, ce sont deux grands champions", a expliqué le Serbe pour clore le chapitre.