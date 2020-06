On n'a certainement pas fini d'en parler et c'est tant mieux ! Après le bad buzz de Rudy Gobert en début de crise sanitaire, c'est au tour de Novak Djokovic de jouer les vilains petits canards. Pour rappel, le basketteur français avait cru bon de se "moquer" du coronavirus en mars dernier, terminant une conférence de presse en répondant que cette pandémie ne lui faisait pas peur et joignant l'acte à la parole en touchant tous les micros placés devant lui. Deux jours plus tard, il devenait le premier sportif professionnel des Etats-Unis testé positif au Covid-19.(...)