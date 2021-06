De Wimbledon 2000 à Wimbledon 2013, Olivier Rochus a porté les couleurs de la Belgique lors de 48 levées du Grand Chelem avec comme meilleurs résultats des huitièmes de finale à Melbourne, à Londres et à New York. Il jouait du temps où les Belges étaient respectés aux quatre coins de la planète. De 2000 à 2014, il a partagé le circuit notamment avec le duo Henin-Clijsters, son frère Christophe et son ami Malisse.