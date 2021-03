De l’enfant qui pleurait après ses nombreuses défaites au maître absolu du tennis mondial, Olivier Rochus a vécu au plus près l’évolution de Roger Federer, de retour cette semaine à Doha.

Début de semaine prochaine, les passionnés de tennis mais aussi tous les férus de sport auront les yeux braqués sur Doha. C’est dans la capitale qatarie que Roger Federer va reprendre le chemin de la compétition après une absence de treize mois et deux interventions chirurgicales au genou. Pour évoquer ce retour mais aussi la carrière du Suisse de 39 ans, on s’est tourné vers le joueur belge avec qui le Bâlois a remporté Wimbledon juniors en 1998 : Olivier Rochus. Nés la même année (1981), le Namurois et le recordman de titres en tournois du Grand Chelem ont traversé les catégories de jeunes de concert avant de percer au plus haut niveau. Ce qui a créé entre les deux hommes une relation empreinte de respect.