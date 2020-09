Nouveau rebondissement : Bonaventure et Flipkens ne sont plus autorisées à sortir de leurs chambres.

C’est de pire en pire ! Vendredi matin, celles et ceux qui, parmi les onze personnes mises dans la bulle de la bulle suite à leurs contacts avec Benoît Paire, étaient éliminés du tournoi ont appris leur mise à l’isolement. Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Édouard Roger-Vasselin sont concernés, tout comme Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens. Incroyable mais vrai, un agent de l’administration américaine, "en mode Men In Black" comme en a souri Bonaventure, est venu leur remettre une lettre de mise en quarantaine. Un peu plus tôt, la WTA leur avait envoyé un message pour leur dire de ne pas sortir de leurs chambres et d’attendre de leurs nouvelles. Jusque-là autorisées à aller au stade, sous haute surveillance, pour s’entraîner et jouer leurs matchs, elles ont désormais l’interdiction de sortir de leurs chambres jusqu’au 11 septembre inclus.

(...)