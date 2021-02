On ne va pas tirer sur Goffin, pas encore… TennisCommentaire Christophe Verstrepen © AFP

La phrase choc qui visait les médias est sortie de la bouche de Gaël Monfils après son élimination en cinq sets ce lundi : “Ne me tirez pas dessus, je suis déjà à terre, je demande de la clémence, je bosse comme un boucher mais j’ai zéro confiance” On va donc suivre le conseil du meilleur joueur français à l’ATP et on ne va pas allumer David Goffin qui a été sorti au premier tour de l’Australian Open par un joueur classé au-delà de la centième place mondiale.



