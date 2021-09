Il n’est pas un candidat au titre, mais il a des vues sur la deuxième semaine. Reilly Opelka défiera au 2e tour le jeune Italien Musetti. Vu l’élimination de Pablo Carreno Busta, le géant du Michigan a une voie assez dégagée jusqu’en huitièmes de finale où il pourrait croiser Denis Shapovalov avant un quart théorique contre Zverev.

Attendu comme le sauveur du tennis américain, Opelka monte chaque année en puissance au point d’être à 24 ans le deuxième joueur US au ranking. Vingt-quatrième mondial, il se hisse derrière John Isner (22e), un autre géant, mais âgé de 36 ans. Contrairement à d’autres grands serveurs, Reilly Opelka présente un panel de coups plus élargi. Il est capable de tenir un échange. Il est également capable de prendre position sur des débats de société comme celui des toilet break. Il défend Stefanos Tsitsipas en attaquant… les journalistes.

"Je pense que c’est ridicule… Les médias en parlent parce que le tennis est chiant et ces mêmes médias sont nuls. Les journalistes ne se rendent pas compte des conditions de jeu. Personne ne peut tenir sous cette chaleur et cette humidité. Mes chaussures dégoulinent. Elles laissent échapper de la sueur. On boit, on s’hydrate beaucoup, on doit aller aux toilettes. Pour changer ses chaussettes, ses semelles, son short, sa chemise… Ça prend cinq, six minutes. Ensuite, il y a le temps qu’on marche pour rejoindre le court."

Le message est passé. Lui, il cherche à faire sensation à la seule force de sa raquette. Sous ses 2,11 mètres, il ne passe pas inaperçu. Il est le plus grand joueur du circuit et devance Isner (2,08 m) ou Kevin Anderson (2,03 m). Il est à 79 % de points gagnés sur sa première balle de service avec plus de 2 300 aces dont 43 en demi-finales à l’ATP 250 de New York contre John Isner en 2019. "Mon jeu ne doit pas être plaisant à regarder contrairement à celui de Nick Kyrgios."

Tête de série numéro 22, le demi-finaliste à Rome et finaliste à Toronto ne se fixe aucune limite. "Je peux battre n’importe qui dans un tableau. J’ai beaucoup progressé depuis ces derniers mois, mais je n’ai pas encore vécu une deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem."