Ons Jabeur n’a plus peur de gagner. Longtemps cantonnée dans le rôle de la joueuse hypertalentueuse qui ne trouvait pas la discipline suffisante pour exploiter son potentiel, la Tunisienne a tapé du poing sur table en fin de saison passée et décidé de mettre cette fois toutes les chances de son côté. Et il a suffi d’une présaison au niveau du top 20 qu’elle rêve de rejoindre pour qu’elle se retrouve pour la première fois en quar ts d’un Grand Chelem. "Je suis très fière de ce résultat, très fière de pouvoir montrer aux jeunes générations en Tunisie et dans tout le monde arabe que c’est possible d’y arriver."

