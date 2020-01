La N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est qualifiée pour le 2e tour de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. L'Australienne a pris la mesure de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 120) sur le score de 5-7, 6-1, 6-1 après 1h36 de jeu.

'Ash' a fait peur au public de la Rod Laver Arena l'espace d'un set, remporté par Tsurenko 5-7. Mais l'Ukrainienne, en manque de rythme avec un seul petit match dans les jambes depuis début août, n'a pas tenu la cadence.

Barty a fait parler son expérience et son large panel de coups pour dominer de la tête et des épaules les deux manches suivantes. "C'est super de pouvoir revenir sur ce court", a dit Barty à l'issue de la rencontre. "Je devais rentrer physiquement dans mon match et mieux exécuter mes coups que dans la première manche", a-t-elle analysé.

Lauréate de Roland-Garros et du Masters la saison dernière, elle défiera la Slovène Polona Hercog (WTA 48) ou la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 44) au 2e tour.

Osaka et Serena Williams passent au 2e tour, Coco Gauff sort Venus Williams

La Japonaise Naomi Osaka, tenante du titre, et l'Américaine Serena Williams, en quête d'un 24e trophée du Grand Chelem, ont donné lundi le coup d'envoi de l'Open d'Australie, un temps menacé par la pollution de l'air liée aux incendies monstres qui ravagent l'Australie.

Roger Federer a succédé à Serena dans la Rod Laver Arena où il a expédié l'Américain Steve Johnson 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21. Le tenant du titre Novak Djokovic devait clore la session nocturne dans la principale enceinte du Melbourne Park.

L'Espagnole Paula Badosa (WTA 97) a ouvert les hostilités face à la Suédoise Johanna Larsson (215e) à 11h06 (01h06 HB) et a été la première qualifiée de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année, moins d'une heure plus tard.

Mais la première figure qualifiée a été Osaka, 4e mondiale, qui a facilement écarté la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 59), 6-2, 6-4.

C'est ensuite Serena Williams (WTA 9), 38 ans,qui a fait une courte représentation de 58 minutes pour battre la Russe Anastasia Potapova (WTA 90) 6-0, 6-3.

L'aînée des soeurs Williams, Venus, est pour sa part éliminée. La joueuse américaine de 39 ans, 55e mondiale, a été battue 7-6 (7/5), 6-3 par sa compatriote Coco Gauff (WTA 67), 15 ans, la plus jeune joueuse de l'Open d'Australie. Celle-ci avait déjà sorti Venus Williams l'année dernière au 1er tour de Wimbledon.

L'Open d'Australie, un temps menacé par des fumées toxiques, a bien débuté lundi en fin de matinée avec une qualité d'air jugée "bonne" par les autorités sanitaires de Melbourne: 3 sur une échelle où il a été décidé de suspendre les matchs à partir de 200.

Mardi dernier, les organisateurs avaient créé la polémique en laissant se dérouler les matchs des qualifications alors que la qualité de l'air avait été jugée "dangereuse" et que la municipalité avait officiellement incité les habitants à ne pas sortir de chez eux et même préconisé de garder les animaux de compagnie à l'intérieur.

Les gigantesques incendies qui sévissent depuis septembre en Australie ont fait 28 morts et dévoré 10 millions d'hectares, soit une superficie supérieure à celle de la Corée du Sud ou du Portugal.

Mais à 15h00 (05h00 HB), les matchs sur les courts annexes ont été interrompus... par la pluie. Sur les trois courts dotés de toit, la Rod Laver Arena, la Margaret Court Arena et la Melbourne Arena, les parties se sont poursuivies à couvert. Les autres ont été reportées. C'est notamment le cas des matches d'Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Greet Minnen (WTA 119), qui devaient jouer en 3e et 4e rotation sur le Court 14, respectivement face à la Française Fiona Ferro (WTA 63) et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 99).

Shapovalov craque dès le 1er tour, Berrettini sans trembler au 2e tour

Le Canadien Denis Shapovalov, 13e mondial, a été éliminé lundi au premier tour de l'Open d'Australie par le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 67) 6-3, 6-7 (7/9), 6-1, 7-6 (7/3), en 3h17 et non sans avoir perdu ses nerfs.

Le Canadien de 20 ans est apparu très nerveux pour son entrée en lice à Melbourne et a notamment eu une altercation avec l'arbitre pendant le troisième set.

"Je n'enfreins aucune règle. C'est ma raquette, je peux faire ce que je veux avec", a-t-il lancé au juge de chaise qui venait de l'avertir pour un jet de raquette.

"Qu'est-ce que vous racontez ? Je ne l'ai pas cassée. Si je l'avais cassée, j'aurais mérité un avertissement, à 100 %. Mais je n'ai pas cassé ma raquette. C'est une très mauvaise décision, faites votre travail", a-t-il ajouté.

Battu en 2019 par Novak Djokovic au troisième tour, Denis Shapovalov était considéré cette année comme un trouble-fête potentiel suite à sa très bonne fin de saison, marquée par son premier titre ATP à Stockholm et une finale au Masters 1000 de Paris. Il a également été impressionnant avec le Canada pour atteindre la finale de la Coupe Davis nouvelle formule en novembre à Madrid.

"J'étais très excité par ce tournoi, mais mes nerfs ont pris le dessus", a regretté le Canadien en conférence de presse.

Marton Fucsovics, qui avait atteint les 8es de finale du tournoi en 2018, affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre l'Italien Jannick Sinner et le qualifié australien Max Purcell, interrompu par la pluie alors que Sinner menait deux sets à zéro.

L'Italien Matteo Berrettini, 8e mondial et demi-finaliste du dernier US Open, s'est quant à lui qualifié sans trembler pour le 2e tour 6-3, 6-1, 6-3, l'Australien Andrew Harris (ATP 162) qui avait bénéficié d'une invitation pour le tableau principal.

"Je suis très content parce que j'étais blessé et ces derniers mois ont été difficiles. Mais maintenant, j'ai hâte de jouer le 2e tour", a déclaré l'Italien de 23 ans qui n'avait encore jamais passé le premier tour en deux participations jusque-là. Il affrontera l'Américain Tennys Sandgren (ATP 100) ou le qualifié argentin Marco Trungelliti (ATP 202).

Contre Harris, Berrettini a fait parler sa puissance face à Harris en réussissant 11 aces et 38 coups gagnants pour s'imposer en 1h54.

Stefanos Tsitsipas en triple vitesse au 2e tour

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) a surclassé l'Italien Salvatore Caruso (ATP 95) au premier tour de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. Le Grec, tête de série N.6, s'est imposé 6-0, 6-2, 6-3 en 1h43 de jeu. Lauréat du Masters de fin de saison en novembre et outsider à la victoire finale, l'Athénien de 21 ans affrontera au 2e tour l'Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 79) ou l'Américain Marcos Giron (ATP 107).

Quelques minutes auparavant sur la Melbourne Arena, Grigor Dimitrov (ATP 20/N.18) a remonté un set contre l'Argentin Juan Londero (ATP 52). Le Bulgare, demi-finaliste à Melbourne Park en 2017, s'est imposé 4-6, 6-2, 6-0, 6-4 après 2h30 de jeu. Le droitier de Haskovo défiera au 2e tour le vainqueur du duel prévu mardi entre l'Argentin Leonardo Mayer (ATP 88) et l'Américain Tommy Paul (ATP 90).