David Goffin était très satisfait, mardi à Melbourne, d'avoir franchi sans trop de difficultés le premier tour à l'Open d'Austraie. Sur le court N.20, au fin fond du complexe, le Liégeois, 28 ans, n'a laissé aucune au jeune Chilien Christian Garin (ATP 86), qu'il a battu 6-0, 6-2, 6-2 en 1h28. "Si c'était un match facile ? Il n'y a pas de match facile", a-t-il souri après sa victoire.

"J'avais de bonnes sensations dès le début. J'ai très bien démarré. Lui, il est jeune, il aime peut-être les surfaces un peu plus lentes, comme la terre battue. J'avais vu qu'en l'agressant côté coup droit, il n'aimait pas trop. Il était donc vite sous pression et ensuite, j'ai très bien géré. C'est ma gestion qui a fait que le match a eu l'air d'être facile, mais cela ne l'était pas, surtout qu'il a mené 2-0 au troisième set en disant qu'il n'avait plus rien à perdre. Mais j'ai été assez costaud pour tout de suite revenir".

C'est donc une bonne entrée en matière pour David Goffin, même si on pouvait s'attendre à ce qu'il gagne ce match. Et le numéro un belge était en outre très heureux de ne plus avoir ressenti la moindre gêne au coude droit. "Le coude a bien tenu. Il fallait toujours attendre un peu, car je n'avais disputé qu'un match en trois sets (NdlR : à Doha, contre le Lituanien Ricardas Berankis). Les doubles avaient été en deux sets assez courts. Depuis cinq jours, cela se passe vraiment bien aux entraînements. Je commence à être à fond, à 100%, à ne plus y penser. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. C'est déjà un bon premier pas en avant", conclut le Liégeois, qui affrontera le Roumain Marius Copil (ATP 60), jeudi au deuxième tour.





Darcis éliminé par le 12e mondial

Steve Darcis a été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. Le Liégeois, 321e au classement ATP, a chuté en trois sets - 6-1, 6-4, 6-4 - face au solide Croate de 22 ans, Borna Coric (N.11), 12e joueur du monde. La partie a duré 2 heures et 2 minutes.

Absent des courts durant plus d'un an après avoir joué un dernier match en novembre 2017 en finale de la Coupe Davis contre la France à Lille, Steve Darcis, 34 ans, avait repris la compétition à Pune aux premiers jours de janvier en Inde, remportant trois rencontres avant d'être sorti en demi-finales par le Croate Ivo Karlovic.

C'était la première fois que Darcis était opposé à Coric sur le circuit ATP.