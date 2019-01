Novak Djokovic a passé l'obstacle du Russe Daniil Medvedev (ATP 19/N.15) en huitième de finale de l'Open d'Australie de tennis, lundi soir à Melbourne.

Le numéro 1 mondial serbe qui vise un 7e sacre à Melbourne a éliminé le tombeur de David Goffin au tour précédent en quatre sets : 6-4, 6-7 (5/7), 6-2, 6-3 en 3h15 de jeu.

Medvedev n'avait pas perdu la moindre manche lors de ses trois premiers tours. Il a avait été éliminé l'an dernier dès le 2e tour à Melbourne. Ce 8e de finale représente son meilleur résultat en Grand Chelem.

Djokovic, qui s'est imposé dans cette première levée du Grand Chelem en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, disputera son 10e quart de finale à Melbourne et le 43e de sa carrière en Grand Chelem. Il avait été battu en 1/8e de finale l'an dernier.

Pour figurer dans le dernier carré, Djokovic, 31 ans, devra battre Kei Nishikori (ATP 9/N.8) mercredi. "Djoko" mène 15 victoires à 2 face à "Super Kei".





Kei Nishikori se qualifie pour les quarts après un marathon de 5 heures en cinq sets

Le Japonais Kei Nishikori a rejoint les quarts de finale de l'Open d'Australie de tennis, lundi soir à Melbourne.



Le 9e joueur mondial a rétabli une situation compliquée. Mené deux manches à rien par l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 24e joueur mondial, Nishikori a gagné les trois suivantes et s'est qualifié au bout de 5h05 de jeu et d'un super tie break où il a été mené 5/8 : 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8).

C'est le 3e match remporté en cinq sets par le Japonais cette année à Melbourne. Au premier tour, il avait aussi été mené deux manches à rien par le qualifié polonais Kamil Majchrzak (ATP 176) qui avait fini par abandonner dans la dernière manche. Au 2e tour, c'est Ivo Karlovic (ATP 73) qui l'avait menacé jusqu'au bout. Alors qu'il avait gagné les deux sets initiaux, Nishikori avait vu le géant croate revenir et ce n'est que dans le super-tie break de la 5e manche que "Special Kei" avait émergé 10/7.

Nishikori égale ses meilleurs résultats à Melbourne où il avait déjà atteint les quarts en 2012, 2015 et 2016. Son meilleur parcours en Grand Chelem reste celui réalisé à l'US Open en 2014. Il y avait joué et perdu la finale sur un triple 6-3 face au Croate Marin Cilic.









Lucas Pouille affrontera Milos Raonic en quarts de finale

Le Français Lucas Pouille (ATP 31) poursuit sa route à l'Open d'Australie de tennis. Il s'est qualifié lundi pour les quarts de finale.



Il a éliminé le Croate Borna Coric (ATP 12) en quatre manches 6-7 (4/7), 6-4, 7-5 et 7-6 (7/2). La rencontre a duré 3h15.

Pouille, 24 ans, n'avait jamais gagné un match à Melbourne lors de ces cinq précédentes participation à l'épreuve du Grand Chelem disputée Down Under. Il égale son meilleur résultat dans les tournois majeurs obtenu avec un quart de finale à Wimbledon et à l'US Open en 2016.

Le protégé désormais d'Amélie Mauresmo rencontrera Milos Raonic (ATP 17/N.16) pour une place dans le dernier carré. Le Canadien a créé la surprise, plus tôt dans la journée en dominant facilement la 4e tête de série l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4) 6-1, 6-1 et 7-6 (7/5).

Raonic a gagné leur trois duels à ce jour, sans concéder de set, dont un disputé à l'Open d'Australie au 1er tour en 2016 (6-1, 6-4, 6-4).

Borna Coric, 22 ans, avait éliminé Steve Darcis (ATP 321) au premier tour à Melbourne.





Zverev tombe en huitièmes de finale contre Raonic

Le N.4 mondial l'Allemand Alexander Zverev, chef de file de la nouvelle génération et prétendant au titre, a été éliminé dès les huitièmes de finale de l'Open d'Australie de tennis par le Canadien Milos Raonic (ATP 17) en trois sets 6-1, 6-1, 7-6 (7/5) et moins de deux heures, lundi à Melbourne.



A 21 ans, le protégé d'Ivan Lendl qui compte déjà dix titres à son palmarès peine à percer en Grand Chelem. En quinze tournois, il n'y a atteint qu'une fois les quarts de finale, à Roland-Garros en 2018. Il jouait lundi son premier huitième de finale à Melbourne où il avait été battu au 3e tour (seizièmes) les deux années précédentes.

Inexistant ou presque pendant deux sets - malgré un break d'entrée face au service pourtant difficilement prenable de Raonic (28 ans) - Zverev s'est retrouvé en fâcheuse posture, mené 6-1, 6-1, au bout d'à peine plus d'une heure. Il venait alors d'encaisser une première série de huit jeux consécutifs, puis une seconde de quatre. Beaucoup plus présent dans la troisième manche, au service comme dans le jeu, le grand Sacha (1,98 m) a repoussé une première fois la menace quand Raonic s'est procuré deux premières balles de match sur son service, à 5 jeux à 4. Mais il a craqué au jeu décisif quelques minutes plus tard, après seulement 1h59 min passées sur le court de la Rod Laver Arena.

Avoir détruit sa raquette, frappée lourdement huit fois de suite au sol, une fois de retour sur sa chaise quand il a été mené 4-1 dans le deuxième set, n'aura pas permis au joueur allemand d'inverser la tendance.

Vainqueur du Masters en novembre dernier, le trophée le plus prestigieux de sa jeune carrière, Zverev faisait figure de prétendant au trophée à Melbourne. Il avait toutefois dû batailler pendant cinq sets et près de quatre heures dès le deuxième tour, après avoir compté deux manches d'avance face au Français Jérémy Chardy (ATP 36).

Raonic, finaliste à Wimbledon en 2016, affrontera le Croate Borna Coric (ATP 12) ou le Français Lucas Pouille (ATP 31) pour une place dans le dernier carré.

"J'ai incroyablement bien joué aujourd'hui (lundi), j'ai fait beaucoup de choses extrêmement bien, je suis fier d'avoir été capable de vite retourner la situation après mon mauvais départ", s'est félicité le joueur canadien.