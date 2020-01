Elise Mertens ne s'est pas qualifiée pour les demi-finales du double de l'Open d'Australie aux côtés d'Aryna Sabalenka, mardi.

La paire belgo-biélorusse a été battue en une heure, 7-6 et 6-2, par les sœurs taïwanaises Chan Hao-Ching et Latisha Chan. Mertens, 24 ans, et Sabalenka, 21 ans, respectivement 6e et 5e au classement WTA du double, formaient la troisième paire tête de série. Elles ont remporté l'US Open l'an passé.

En 2019, elles avaient également atteint les demi-finales de Roland-Garros et les quarts de finale de Wimbledon.