Jeudi, à Melbourne, la paire belgo-russe, tête de série N.3 s'est inclinée face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, respectivement deuxième et première mondiale en double, têtes de série N.1, en deux sets et une heure et 13 minutes de jeu (6-2; 6-3). En finale, le deux Tchèques joueront contre la Kazakhe Anna Danilina (WTA 53 en double) et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 150 en double). Ces dernières ont battu peu avant les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 6 en double) et Ena Shibahara (WTA 6 en double), têtes de série N.2 (6-4; 5-7; 6-4).

A 26 ans, Elise Mertens, qui était tenante du titre à Melbourne, manque ainsi une quatrième finale de Grand Chelem en double après ses victoires à l'US Open 2019 et à l'Open d'Australie 2021 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka et à Wimbledon 2021 aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei. Son compteur reste bloqué à 14 titres en double sur le circuit WTA.

En simple, Elise Mertens, 26e joueuse mondiale, avait été éliminée en 8e de finale par l'Américaine Danielle Collins (WTA 30).Elise Mertens, 4e mondiale en double, et sa partenaire russe Veronika Kudermetova (WTA 13 en double) ne se sont pas qualifiées pour la finale de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem. Jeudi, à Melbourne, la paire belgo-russe, tête de série N.3 s'est inclinée face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, respectivement deuxième et première mondiale en double, têtes de série N.1, en deux sets et une heure et 13 minutes de jeu (6-2; 6-3). En finale, le deux Tchèques joueront contre la Kazakhe Anna Danilina (WTA 53 en double) et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 150 en double). Ces dernières ont battu peu avant les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 6 en double) et Ena Shibahara (WTA 6 en double), têtes de série N.2 (6-4; 5-7; 6-4).

A 26 ans, Elise Mertens, qui était tenante du titre à Melbourne, manque ainsi une quatrième finale de Grand Chelem en double après ses victoires à l'US Open 2019 et à l'Open d'Australie 2021 aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka et à Wimbledon 2021 aux côtés de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei. Son compteur reste bloqué à 14 titres en double sur le circuit WTA.

En simple, Elise Mertens, 26e joueuse mondiale, avait été éliminée en 8e de finale par l'Américaine Danielle Collins (WTA 30).