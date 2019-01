Elise Mertens (N.12) n'est pas parvenue à se qualifier pour les 8es de finale de l'Open d'Australie de tennis, première épreuve du Grand Chelem de la saison, samedi à Melbourne. La numéro 1 belge et 14e mondiale a en effet été battue par l'Américaine Madison Keys (N.17), 23 ans, 17e joueuse du monde, en deux sets: 3-6, 2-6, au bout de 1 heure et 13 minutes de match. Demi-finaliste l'an dernier à Melbourne, Elise Mertens était la dernière joueuse belge en lice dans le tableau du simple. La Belge poursuit toutefois son parcours en double.

Plus tôt dans la journée, mais chez les hommes cette fois, David Goffin avait également été éliminé au même stade de la compétition. Le N.1 belge, 22e mondial, s'est en effet incliné face au jeune Russe Daniil Medvedev (N.15), âgé de 22 ans et 19e joueur du monde, en 3 sets: 2-6, 6-7, 3-6, au bout de deux heures et trois minutes de jeu.