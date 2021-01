"J'ai déjà mieux joué au tennis, mais cela a suffi aujourd'hui", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "J'ai fait ce qu'il fallait. Elle n'est pas très bien rentrée dans la partie et j'ai donc surtout chercher à rester solide. Dans le deuxième set, j'ai dû me montrer plus agressive, car elle s'est mise à mieux jouer. J'ai dès lors commis quelques fautes, même un peu trop à mon goût, mais je me suis bien ressaisie pour terminer en force."

Accompagnée de son nouveau coach, le Slovène Robi Cokan, Greet Minnen affrontera désormais la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 175), 27 ans, qui a pris la mesure de l'Américaine Asia Muhammad (WTA 198), 6-3, 6-4.

"Je la connais un peu, mais sans plus. J'imagine que mon coach m'en dira plus, car il a beaucoup d'expérience", a-t-elle poursuivi. "J'aurais bien aimé entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie, mais beaucoup de joueuses ont utilisé un classement protégé. Je vais donc devoir passer par la voie la plus difficile, mais je suis prête. En tout cas, cela fait du bien de pouvoir rejouer des matches. Cela aurait été plus gai à Melbourne, mais les conditions sont excellentes ici à Dubaï. Et je me dis que si je me qualifie, ce sera un avantage pour la suite."