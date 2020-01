Joran Vliegen s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en double mixte, où il est associé à la Chinoise Zheng Saisai.

Le duo belgo-chinois a battu au deuxième tour la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et la Britannique Neal Skupski 3-6, 6-3, 11/9 en 1 heure et 25 minutes.

Vliegen et Zheng défieront pour une place dans le dernier carré soit l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et le Britannique Jamie Murray soit la Lettone Jelena Ostapenko et l'Indien Leander Paes.

En double messieurs, Vliegen et Sander Gillé ont été éliminés au deuxième tour.