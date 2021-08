Ils pourront également se déplacer librement pendant la période précédant le tournoi. L'organisation veut ainsi éviter le scénario de ce printemps où les joueurs ont dû passer deux semaines en quarantaine dans un hôtel.

"Il reste encore beaucoup de temps, mais pour l'instant, nous envisageons de mettre en place une bulle de deux semaines. Les joueurs pourront se déplacer librement entre l'hôtel et les courts", a déclaré jeudi le directeur du tournoi, Craig Tiley. "Après ces deux semaines, ils seront libérés et pourront jouer le tournoi devant du public. Nous sommes actuellement en discussion avec le gouvernement et les autorités sanitaires au sujet du nombre de spectateurs et de ce à quoi ressemblera exactement l'Open d'Australie."

En Australie, il est prévu (vaguement) de rouvrir le pays aux étrangers lorsque 70 % de la population adulte sera entièrement vaccinée. Mais aujourd'hui, moins d'un tiers seulement ont reçu leur deux doses de vaccin. Craig Tiley espère que d'ici novembre, environ 80 % des personnes seront totalement vaccinées. "Cela va certainement aider la situation pour notre événement en janvier", a déclaré le patron du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.